ಹೀರೊ ಮೋಟರ್ಸ್‌ ಸೇರಿ ಆರು ಕಂಪನಿಗಳ ಐಪಿಒಗೆ ಸೆಬಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಕೆನರಾ ರೊಬೆಕೊ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಹೀರೊ ಮೋಟರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಆರು ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಷೇರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ (ಐಪಿಒ) ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ (ಸೆಬಿ) ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ಪೈನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್, ಓರ್ಕ್ಲಾ ಇಂಡಿಯಾ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ವೀ ಫೋಟೊವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಪವರ್ ಐಪಿಒಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಇತರೆ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿವೆ. </p>.<p>ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೆಬಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಐಪಿಒಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದವು. ಸೆಬಿ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹೀರೊ ಮೋಟರ್ಸ್ ₹1,200 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರು ಮೂಲಕ ₹800 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಒಎಫ್ಎಸ್ನಿಂದ ₹400 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>