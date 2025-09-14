<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಮಂಜೂರಾದ ಕಾರು ಸಾಲ ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಕೋರಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ! ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿಯು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ತೆರಿಗೆ ದರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಜನ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವಂತಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 28ರಷ್ಟು ಇರುವುದು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶೇ 18ಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಲಿದೆ. ಇದು 1,200 ಸಿ.ಸಿ.ವರೆಗಿನ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕಾರು ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ, ಈಗ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಸಾಲವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯ ನಂತರ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವು, ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಸಾಲವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀಡಬೇಕಿರುವ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮುಂದೆ ಇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p class="title">ಹಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಂಗಾರಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಕೆಲವು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p class="title">ಕಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನೀಡಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರವೇ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಂಕಗಳ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿಯ (ಸಿಬಿಐಸಿ) ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">ಕಾರು ಡೀಲರ್ಗಳು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>