ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ರ್‍ಯಾಂಕಿಂಗ್: ಅಗ್ರ ಬೌಲರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ದೀಪ್ತಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:44 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ICCDeepti Sharma

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT