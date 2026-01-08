ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ನಗದು ರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಶೀಘ್ರ ಪ್ರಧಾನಿ ಚಾಲನೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 16:01 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 16:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
AccidentTreatment
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT