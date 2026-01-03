ಗಿಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ: ಎಟರ್ನಲ್‌ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ‘ಗಿಗ್ ಮಾದರಿಯ ಕೆಲಸವು ಡೆಲಿವರಿ ಪಾಲುದಾರರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಡೆಲಿವರಿ ಪಾಲುದಾರರು ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಗಿಗ್ ಕೆಲಸವು ಅನೇಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆದಾಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಎಟರ್ನಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಟರ್ನಲ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಜೊಮಾಟೊ ಮತ್ತು ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್, ತಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ 2025ರಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೊಮಾಟೊ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾಲುದಾರರು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ತಲಾ ₹102 ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2024ರಲ್ಲಿ ₹92ರಷ್ಟು ಇತ್ತು. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಳಿಕೆಯು ಶೇ 10.9ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಅವರು ‘ಎಕ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾಲುದಾರರು ಅತಿ ಎನ್ನಿಸುವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜೊಮಾಟೊದಲ್ಲಿ ವರ್ಷವೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 38 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ 2.3ರಷ್ಟು ಪಾಲುದಾರರು ಮಾತ್ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲುದಾರರು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 10 ಗಂಟೆಯಂತೆ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 26 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ₹26,500 ಗಳಿಸಬಹುದು. ವಾಹನದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ, ₹21 ಸಾವಿರ ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯು ಡೆಲಿವರಿ ಪಾಲುದಾರರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕು ಪೂರೈಸುವ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಡೆಲಿವರಿ ಪಾಲುದಾರರು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವರು ‘ಎಕ್ಸ್’ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟವು ಉತ್ತಮ ವೇತನ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೀಪಿಂದರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>