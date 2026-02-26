<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಾರಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೂಪರ್ 8ರ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ʼಬಿʼ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಆಡಿರುವ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ.</p><p>ನಾಕೌಟ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ʼಎʼ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ʼಬಿʼ ಗುಂಪಿನಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಣ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಆ ತಂಡಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರೂ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ರಿಕನ್ನರು ಗೆದ್ದರೆ ಎರಡನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಸೆಮಿ ಟಿಕೆಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಸಿಕಂದರ್ ರಾಝಾ ನೇತೃತ್ವದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡಗಳು, ಈ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿವೆ. ಸೂರ್ಯ ಪಡೆಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಣಿಸಿದ್ದರೆ, ರಾಝಾ ಬಳಗವನ್ನು ವಿಂಡೀಸ್ ಹಣಿದಿದೆ.</p><p>ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂದಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಂಡೀಸ್ ಸೋತರೆ, ಭಾರತ ಉಳಿದೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿ ಟಿಕೆಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿದೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ. ಆತಿಥೇಯ ತಂಡ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ (ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು) ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p><p>ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯವು ಚೆನ್ನೈನ ಎಂ.ಎ. ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ದಿನ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p><p><strong>ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಚಿತ್ತವೂ ನಾಕೌಟ್ನತ್ತ</strong></p><p>ಭಾರತದಂತೆಯೇ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕೂಡ ನಾಕೌಟ್ಗೇರುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ತಂಡವು, ಎಂಟರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಉಳಿದೆರಡೂ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮಣಿಸಿ, ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಣಗಳನ್ನೂ ಸೋಲಿಸಿ ಸೆಮಿ ತಲುಪುವುದು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಉದ್ದೇಶ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳನ್ನೇ ಮಣಿಸಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಮೆರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಂತೂ ಅಲ್ಲ.</p><p>ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕನಸು ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿದ ಮೂರು ತಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಕಳಪೆ 'ರನ್ ರೇಟ್' ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ, ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಉಳಿದೆರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತವೂ ವಿಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ, ವಿಂಡೀಸ್ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು 'ರನ್ ರೇಟ್' ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>