ಡಿ–ಮಾರ್ಟ್‌ ಲಾಭ ಶೇ 18ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: 'ಡಿ–ಮಾರ್ಟ್' ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಅವೆನ್ಯು ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು ಶೇ 18.27ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ₹855.78 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭವು ₹723.54 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವರಮಾನವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ 13.32ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು ₹18,100 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವರಮಾನವು ₹15,972 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚಗಳು ಶೇ 13ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿವೆ.</p>.<p class="bodytext">ದಿನಬಳಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯು ವರಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ನಿಯೋಜಿತ ಸಿಇಓ ಅನ್ಶುಲ್ ಅಸಾವಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ (ಅಕ್ಟೋಬರ್–ಡಿಸೆಂಬರ್) ಹಣಕಾಸಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಇದಾಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಅವೆನ್ಯು ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಡಿ–ಮಾರ್ಟ್ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ, ದಿನಸಿ, ಬಟ್ಟೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆಬಳಕೆಯ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>