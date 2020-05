ನವದೆಹಲಿ: ಲಾಕ್‍ಡೌನ್‌ ಅವಧಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹರಾಕಿರಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಕ್‍ಡೌನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ದುರ್ಬಲ ವಿಭಾಗದವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೀಗ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬರ್ಥವಲ್ಲ.

ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಭಾರತ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯು ದಶಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 35 ಆಗಿದೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 228. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ದಶಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 1.4 ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಸಮಯೋಜಿತವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹರಾಕಿರಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

The number of new cases has risen, despite flattening the previous few days. With higher testing, a continuing rise is inevitable given the low absolute number of cases relative to our population & the rest of the world. We shouldn’t expect a swift flattening of the curve.(1/5) pic.twitter.com/tg4i2N4IeZ

— anand mahindra (@anandmahindra) May 11, 2020