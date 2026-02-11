<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ನ (ಐಎಫ್ಐಎ) ಭಾರತ ವಿಭಾಗದ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿ ಸಂಜಯ್ ಕೊಪ್ಪಿಕರ್ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ನೇಮಕಾತಿಯು ದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ನವೋದ್ಯಮಿಗಳು, ಸಂಶೋಧಕರು, ನೀತಿನಿರೂಪಕರು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ನವೋದ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಐಎಫ್ಐಎ ಭಾರತ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನವೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮಿಗಳ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಸಂಜಯ್ ಕೊಪ್ಪಿಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಜಯ್ ಕೊಪ್ಪಿಕರ್ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಆಟೊಮೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವೊಲ್ಯೂಟ್ಐಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ವಾಡ್ವೇವ್ನ ಸಹಸ್ಥಾಪಕರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಮ್ಯುಟಿನೀಸ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>