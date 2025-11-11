ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್‌ ಫಂಡ್‌: ಒಳಹರಿವು ಇಳಿಕೆ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಹರಿದುಬರುವ ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 19ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು, ₹24,690 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಹರಿದುಬರುವ ಮೊತ್ತವು ಸತತ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ (ಎಸ್ಐಪಿ) ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ₹29,529 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹7,743 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು (ಎಎಂಎಫ್ಐ) ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p class="title">ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಒಟ್ಟು ₹38,920 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರ ವೇಳೆಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ₹35.16 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಉದ್ಯಮವು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೊತ್ತವು ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹79.88 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.</p>.<p class="title">ಎಸ್ಐಪಿ ಮೂಲಕ ಆಗಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವು ಈಗ ₹16.25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸಕ್ರಿಯ ಎಸ್ಐಪಿ ಖಾತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 9.45 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>