<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಸದಾತ್ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವರು ಆರ್.ಟಿ.ನಗರದ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಟೀಮ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೀರೊಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್’ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಸಂತೋಷ್ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ತಂಡಗಳ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕ್ವಾಲಾಲಂಪುರದಲ್ಲಿ 1968ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮರ್ಡೆಕಾ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ರಷ್ಯಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮುನಿರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯದ ಖೋಡೂಸ್ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು.</p>