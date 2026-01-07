ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportsfootball
ADVERTISEMENT

ಭಾರತ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಸದಾತ್‌ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ನಿಧನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 16:34 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 16:34 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
IndiabengaluruFootballFootball Player
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT