<p><strong>ಬೆನೋನಿ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ವಿಲ್ಲೋಮೂರ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡ 233 ರನ್ಗಳ ಭಾರೀ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು 3–0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ವಾಶ್ ಮಾಡಿದೆ. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ದೊರಕಿತು. </p>.<p>ಆರಂಭಿಕರಾದ ಆ್ಯರೋನ್ ಜಾರ್ಜ್ (118 ರನ್, 106 ಎ, 4X16) ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (127 ರನ್, 74 ಎ, 6X10, 4X9) ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಯುವ ಜೋಡಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 154 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 227ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿದರು. </p>.ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಭವ: ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚು.ಸ್ಫೋಟಕ ಅರ್ಧಶತಕ: ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.<p>ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ (34 ರನ್), ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮದ್ ಎನಾನ್ (28 ರನ್) ಕಲೆಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 393ಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. </p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ, ಎನ್ಟಾಂಡೊ ಸೋನಿ 3, ಜೇಸನ್ ರಾಲೆಸ್ 2 ಹಾಗೂ ಮಿಚೆಲ್ ಕೃಯುಸ್ಕಂಪ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. </p>.<p>394 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ 35 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 160 ರನ್ಗಳಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ 233 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಅಂತರದ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. </p>.<p>ಭಾರತದ ಪರ ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ 3, ಮೊಹಮದ್ ಎನಾನ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>