ಚುರುಮುರಿ: ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಡಿಸಿಎಂ!

<p>'ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಸರ್...' ಹಾರ–ತುರಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಒಳಬಂದರು ಡಿಸಿಎಂ. </p>.<p>'ಓಹ್, ಬಾರಯ್ಯ, ಬಾ... ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ' ಹಾರ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕರು ಸಿಎಂ. </p>.<p>'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ'.</p>.<p>'ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕೂರುವಂತೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ತಾವೂ ಕುಳಿತರು. </p>.<p>'ಮತ್ತೆ ಸರ್, ಮುಂದೇನು?' </p>.<p>'ಏನಿಲ್ಲ, ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಹೋಗಬೇಕು'.</p>.<p>'ಅದಾಯ್ತು ಸಾರ್, ಆಮೇಲೇನು?' </p>.<p>'ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾಳೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು'.</p>.<p>'ಅದಲ್ಲ ಸಾರ್... ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನನಿಸುತ್ತೆ ಸಾರ್?'</p>.<p>'ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಕ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡ್ತೀಯ, ಮಹಾನ್ ದೈವಭಕ್ತ ಬೇರೆ' ಹೊಗಳತೊಡಗಿದರು. </p>.<p>'ನನ್ನನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ವ ಸಾರ್'.</p>.<p>'ನನಗಿಂತ ಒಂದಿಂಚು ಎತ್ತರಾನೇ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲಯ್ಯ, ಮತ್ತೆಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಬೇಕು' ನಗೆಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದರು ಸಿಎಂ. </p>.<p>'ಸಾರ್, ಅದಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ...' ತಲೆ ಕೆರೆದುಕೊಂಡರು ಡಿಸಿಎಂ. </p>.<p>'ಓಹ್, ಹಾಗಾ..! ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನನ್ನ ರೀತಿಯೇ ನೀನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀಯ ಅಲ್ಲವಾ?' </p>.<p>ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ಗೇಣು ಅನ್ನುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ 'ಹೂಂ, ಹೂಂ' ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದರು ಡಿಸಿಎಂ. </p>.<p>'ನೋಡು, ಈವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ' ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಸಿಎಂ. </p>.<p>'ಹೇಳಿ ಸಾರ್, ನಿಮ್ಮಂಗೆ ನನ್ನದೂ ದಾಖಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ'. </p>.<p>'ನೋಡಯ್ಯ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ 5 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ನೀನು ಇದೇ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಹಿರಿಮೆ ನಿನ್ನದಾಗುತ್ತೆ' ಎಂದು ಕೈ ಕುಲುಕುತ್ತಾ ನಕ್ಕರು.</p>.<p>ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಡಿಸಿಎಂ ಕಾರು ಹೊರಟಿತು. </p>