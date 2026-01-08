<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಭಾರತದ ನಂ.1 ಟೈಲ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಖಜಾರಿಯಾ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಜೊತೆಗಿನ ತನ್ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ಘೋಷಿಸಿದೆ. </p><p>ಆ ಮೂಲಕ 2026ರಲ್ಲಿಯೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ಖಜಾರಿಯಾ ಟೈಲ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಸಹಯೋಗವು ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಈ ಒಪ್ಪಂದ ನವೀಕರಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಖಜಾರಿಯಾ ಟೈಲ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ನಡುವಿನ ಸಮಾನ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.</p><p>ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ, ತಳಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಖಜಾರಿಯಾ ಟೈಲ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಖಜಾರಿಯಾ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಿ ಖಜಾರಿಯಾ, ‘ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟವು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದ್ದಾದಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣವು ಖಜಾರಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ನಿಜವಾದ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪಯಣದ ಭಾಗವಾಗಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ। ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>