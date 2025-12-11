ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್: ₹29,911 ಕೋಟಿ ಒಳಹರಿವು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆಧಾರಿತ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ (ಎಂ.ಎಫ್) ₹29,911 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಒಳಹರಿವು ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 21ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು (ಎಎಂಎಫ್ಐ) ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಸತತ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಒಳಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ₹24,690 ಕೋಟಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ₹30,421 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ₹33,430 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ಈಕ್ವಿಟಿ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಉದ್ಯಮದ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮೌಲ್ಯವು (ಎಯುಎಂ) ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ₹80.80 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ₹79.87 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು. </p>.<p>ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ (ಎಸ್ಐಪಿ) ಒಳಹರಿವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ₹29,631 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ₹29,445 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.</p>.<p>ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವು ₹8,135 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ಡೆಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೊರಹರಿವು ₹25,692 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವು ₹7,743 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ನವೆಂಬರ್ಬಲ್ಲಿ ₹3,742 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>