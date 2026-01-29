‘ಬಂಗಾರಿ’ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಭಾರಿ.. ಆದರೂ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲಾರಿ..!

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗಾಲೋಟದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ‘ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್’ನ (WGC) ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ.</p><p>2025ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಟನ್ ದಾಟಿದೆ ಎಂದು WGC ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ 2024 ರಲ್ಲಿ 4,961 ಟನ್, 2023 ರಲ್ಲಿ 4,899 ಟನ್ ಇತ್ತು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಈ ಪರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>2024 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿಯೇ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರ ಪ್ರಮಾಣ 2025 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 84ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p><p>ಅಂದರೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿಯೇ 2,175 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ 1,115 ಟನ್ ಇತ್ತು.</p><p>ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು, ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ವೃತ್ತಿಪರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೂ ‘ಹಾಟ್ ಫೆವರೀಟ್’ ಆಗಿದೆ. ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲರ ‘ಬಂಗಾರಿ‘ ಆಗಲು ಇದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ತಲ್ಲಣಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಚಿನ್ನದ ದಾಖಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಇತರ ನೇರ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>2025 ರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 825 ಟನ್ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಿವೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 102 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ಭಾರತ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 26 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲನ್ನು ಹೊಂದಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸದ್ಯ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು 880.5 ಟನ್.</p><p>ಇನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ತಗ್ಗಿದೆ. 2024ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 18 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಚಿನ್ನ ಚೆನ್ನ ಎಂದು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆಯೂ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ 3,672 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಿದ್ದು ‘ರಿಸೈಕಲ್‘ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು (ಒಟ್ಟು 5 ಸಾವಿರ ಟನ್) ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>2025 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು WGCಯ ಹಿರಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಲೂಯೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2025 ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹84 ಸಾವಿರ ಆಸುಪಾಸು ಇತ್ತು. ಈ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1.80 ಲಕ್ಷ! ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಭವ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಗಳೂ ನಿಲ್ಲುವ ಸೂಚನೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಲೂಯೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹44,500 ಜಿಗಿತ; ಚಿನ್ನದ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹7,300 ಏರಿಕೆ.ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ದರದ ನಾಗಾಲೋಟ: ಈ ವರ್ಷವೂ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>