ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ದರದ ನಾಗಾಲೋಟ: ಈ ವರ್ಷವೂ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ?

<p>ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ದರ ಈ ವರ್ಷವೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಅಂದಾಜು.<p>ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 1,80,000ಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2025ಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.</p><p>ಜನವರಿ 23ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 1,500 ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹ 1,58,700 ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಚಿನ್ನದ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೂ ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ.</p><p>ರಿಫಿನಿಟಿವ್ ಹಾಗೂ ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 1,38,000 ತಲುಪಿತ್ತು. 2024ರ ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ₹ 76,748 ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.ಹಟ್ಟಿ: ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿತ.<p>2025ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ದರ ಶೇ 60–70ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ 6ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ‘ಸದ್ಯದ ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಏಂಜಲ್ ಒನ್ನ ಕೃಷಿಯೇತರ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿಭಾಗದ ಸಂಶೋಧಕ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಮಲ್ಯ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಚಿನ್ನದ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹ 1.5ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸುಂಕ, ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ಗೆ $5,500 (ಒಂದು ಔನ್ಸ್ 28.34 ಗ್ರಾಂ) ತಲುಪಲಿದೆ. ದೇಶಿಯವಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 1,72,000 ತಲುಪಲಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.Gold Silver Rate: ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ.<p>‘ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಎಷ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸೌಮಿಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ, ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಂಚಲತೆ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಹಳದಿ ಲೋಕದ ಬೆಲೆ ವರ್ಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p><p>ಸೌಮಿಲ್ ಪ್ರಕಾರ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹ 1,66,125 ರಿಂದ ₹ 1,79,323ಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು.</p>.ಭಾರತ–ಚೀನಾ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ 600KG ಚಿನ್ನ ನೀಡಿದ್ದ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಮಸುಂದರಿ ದೇವಿ ನಿಧನ