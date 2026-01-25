ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

ಹಟ್ಟಿ: ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿತ

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ  901 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನ, 4.39 ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ ಅದಿರು ಉತ್ಪಾದನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
-ಜಿ.ಟಿ. ಪಾಟೀಲ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
GoldHutti Gold Mines
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT