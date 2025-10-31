ಚಿನ್ನದ ದರ ₹2,200 ಏರಿಕೆ: ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ₹2,000 ಇಳಿಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಚಿನಿವಾರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ (ಶೇ 99.9ರಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ) ₹2,200 ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ₹1,25,600 ರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. </p><p>ಗುರುವಾರ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ (99.9) 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,23,400ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ (ಶೇ 99.5ರಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ) ದರವೂ ₹2,200 ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,25,000 ರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. </p><p>ಗುರುವಾರ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,22,800 ರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಬೆಳ್ಳಿ ₹2,000 ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹1,53,000ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹1,55,000 ಇತ್ತು.</p><p>ದಾಸ್ತಾನುಗಾರರು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ತಯಾರಕರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ದುಬಾರಿಯಾದ ಚಿನ್ನ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿತ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>