ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

Gold Price: 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹1,950, ಬೆಳ್ಳಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹18 ಸಾವಿರ ಏರಿಕೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:51 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:51 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
GoldSilverGold PriceSilver Price

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT