<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಜಿಆರ್ಟಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ತಮಿಳುನಾಡು ಕಿಡ್ನಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಡಿ (ಸಿಎಸ್ಆರ್) ₹1 ಕೋಟಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ದೇಣಿಗೆಯಿಂದ ಉಚಿತ ಅಥವಾ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿಆರ್ಟಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ನಮಗೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದು ದಾನದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಆರ್ಟಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ.ಆರ್.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಆರ್ಟಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ.ಆರ್. ಆನಂದ್ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭನ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. </p>