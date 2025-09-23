ಇ–ವೇದಿಕೆಗಳ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ: ಕೇಂದ್ರದ ವಿವರಣೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಿಕರಿಯಾಗುವ ಗ್ರಾಹಕ ಬಳಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ (ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ) ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಇ–ವಾಣಿಜ್ಯ ವೇದಿಕೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಇರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ಇ–ವಾಣಿಜ್ಯ ವೇದಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿರುವ ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.</p>.<p class="title">‘ನಾವು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಥಮ ವರದಿಯು ಸಿಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಮೂಲವೊಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇಂತಹ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p class="title">ಲಾಭಕೋರತನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ, ಮಾರಾಟಗಾರ ಮುಂದಾದರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ರೂಪುಗೊಂಡಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರವು ಕಣ್ಣಿರಿಸಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p class="title">ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ 54 ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ವರದಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>.<p class="title">ಈ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ವರದಿಯನ್ನು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಂಕಗಳ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿಯು (ಸಿಬಿಐಸಿ) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ವರದಿಯು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ವಾರು ಸರಕುಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಎಂಆರ್ಪಿ ವಿವರವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.</p>.<p class="title">ಬೆಣ್ಣೆ, ಶಾಂಪೂ, ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್, ಟೊಮಾಟೊ ಕೆಚಪ್, ಜಾಮ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕಗಳು, ಟಿ.ವಿ., ರೋಗಪತ್ತೆ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 54 ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯು ವಿವರ ಒದಗಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>