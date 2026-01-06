ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ: ವಾಹನ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ 2025

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 16:14 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 16:14 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
vehicleVehicle IndustryVehicle business

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT