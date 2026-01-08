ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ: ಕ್ಲೇಮ್ ತಿರಸ್ಕಾರಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದೇನು?

<p>2023–24ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹15,100 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಅರ್ಜಿಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಂತುಗಳ (ಪ್ರೀಮಿಯಂ) ಮೂಲಕ ₹1,07,681 ಕೋಟಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ತಿರಸ್ಕಾರ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?</p>.<p><strong><ins>ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ</ins></strong></p><ul><li><p>ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ ಇರುವುದು</p></li><li><p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದಾಗ ಕೊಠಡಿ ಬಾಡಿಗೆ, ವೈದ್ಯರ ಶುಲ್ಕ, ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು</p></li><li><p>ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿರುವುದು</p></li><li><p>ಕ್ಲೇಮ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನೀಡಿದ ಹೆಸರು, ವಯಸ್ಸು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾಹಿತಿಯು ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದು</p></li><li><p>ವಿಮೆಗೆ ಇರುವ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು</p></li><li><p>ಅವಧಿ ಮೀರಿದ್ದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ನವೀಕರಿಸದೇ ಇರುವುದು</p></li><li><p>ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದು</p></li><li><p> ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಿಲ್ಗಳು, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಇತರ ವರದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು</p></li><li><p>ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ವಿಮೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿ ದಾಟಿರುವುದು</p></li><li><p>ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿರುವುದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಗಮನಿಸದೇ ಇರುವುದು</p></li></ul>.<p><strong><ins>ತಿರಸ್ಕಾರ ಆಗದೇ ಇರಲು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೇನು?</ins></strong></p><ul><li><p>ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಓದಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು</p></li><li><p>ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು</p></li><li><p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಮೊದಲು, ದಾಖಲಾದ ಬಳಿಕ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು</p></li><li><p>ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕ್ಲೇಮ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು</p></li><li><p>ಕ್ಲೇಮ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು</p></li><li><p>ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು</p></li><li><p>ಕ್ಲೇಮ್ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವುದು</p></li></ul>.<p><strong>ಆಧಾರ</strong>: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ, ಪಾಲಿಸಿ ಬಜಾರ್, ಸ್ಟಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಎಸ್ಬಿಐ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಇಆರ್ಜಿಒ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>