ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಲಾಭ ಶೇ 3.2ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಒಟ್ಟು ಲಾಭವು ಶೇ 3.2ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹13,357 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹12,948 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಆಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿವ್ವಳ ಬಡ್ಡಿ ವರಮಾನವು (ಎನ್ಐಎಂ) ಶೇ 7.4ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹21,529 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆಯು ಶೇ 10.6ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದ್ದುದು ಎನ್ಐಎಂ ಏರಿಕೆಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಠೆವಣಿ ಸಂಗ್ರಹವು ಶೇ 9.1ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಸಾಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 1.58ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದು ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ 1.67ರಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ 1.97ರಷ್ಟು ಇತ್ತು.</p>.<p class="title">ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತವು ಶೇ 17.31ರಷ್ಟು ಇತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>