ಪ್ರಮುಖ ಎಂಟು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಲಯಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಇಳಿಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಪ್ರಮುಖ ಎಂಟು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಲಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ವಲಯದ ಪ್ರಗತಿ ಶೇ 2.2ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಅದು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶೇ 2ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ 6.3ರಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಕಚ್ಚಾತೈಲ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರಸಗೊಬ್ಬರ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ 2 ಮತ್ತು ಶೇ 0.5ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಇದೇ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶೇ 5.3 ಮತ್ತು ಶೇ 7.9ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ 12.8 ಮತ್ತು ಶೇ 11.7ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.</p>