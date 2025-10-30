ಐಟಿಸಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ₹5,186 ಕೋಟಿ ಲಾಭ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಐಟಿಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶೇ 2.6ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ₹5,186 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹5,054 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವರಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ₹21,047 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ₹21,387 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿತ್ತು. ವೆಚ್ಚವು ₹15,415 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹15,016 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಐಟಿಸಿಯ ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ ವಹಿವಾಟು ಶೇ 7ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು, ₹5,473 ಕೋಟಿ ವರಮಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ವಹಿವಾಟು ಶೇ 8.4ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದ್ದು, ₹6,059 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಶೇ 31ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ₹4,037 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ಪೇಪರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ನಿಂದ ವರಮಾನವು ₹2,220 ಕೋಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯು 2026ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಅಮಿತಾಬ್ ಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>