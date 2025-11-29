ಜಿಯೊ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 48.47 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ: ಟ್ರಾಯ್‌

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ 19.97 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 48.47 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಟ್ರಾಯ್) ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಚಂದಾದಾರರ ಪ್ರಮಾಣ 12.52 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 39.36 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು 39.24 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ (ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್) 2.69 ಲಕ್ಷ ಮೊಬೈಲ್ ಚಂದಾದಾರರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಚಂದಾದಾರರು 9.25 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ (ವಿಐಎಲ್) 20.83 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, 20.07 ಕೋಟಿಗೆ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿದಿದೆ.</p>.<p>ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 123.1 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 118.4 ಕೋಟಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತು 4.6 ಕೋಟಿ ವೈರ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 99.98 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>