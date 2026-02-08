T20 World Cup: ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಐರ್ಲೆಂಡ್

<p><strong>ಕೊಲಂಬೊ:</strong> ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟ ಆಡಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಎದುರು 20 ರನ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ಕುಸಾಲ ಮೆಂಡಿಸ್ (56; 43ಎ, 4x5) ಮತ್ತು ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್ (44; 19ಎ, 4x4, 6x2) ಅವರ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 163 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಮಹೀಷ ತೀಕ್ಷಣ (23ಕ್ಕೆ4) ಹಾಗೂ ವನಿಂದು ಹಸರಂಗಾ (25ಕ್ಕೆ3) ಅವರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎದುರು 19.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 143 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ರಾಸ್ ಅಡೇರ್ (34; 23ಎ, 4x5, 6x1) ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾರಿ ಟೆಕ್ಟರ್ (40; 34ಎ, 4x1) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡರು.</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು:</strong> </p><p>ಶ್ರೀಲಂಕಾ: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 163 (ಪಥುಮ್ ನಿಸಾಂಕ 24, ಕುಸಾಲ ಮೆಂಡಿಸ್ ಔಟಾಗದೇ 56, ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್ 44, ಜಾರ್ಜ್ ಡಾಕ್ರೆಲ್ 17ಕ್ಕೆ2, ಬ್ಯಾರಿ ಮೆಕಾರ್ತಿ 40ಕ್ಕೆ2, ಗೆರೆತ್ ಡೆಲಾನಿ 24ಕ್ಕೆ1) </p><p>ಐರ್ಲೆಂಡ್: 19.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 143 (ರಾಸ್ ಅಡೇರ್ 34, ಹ್ಯಾರಿ ಟೆಕ್ಟರ್ 40; ಮಹೀಷ ತೀಕ್ಷಣ 23ಕ್ಕೆ4, ವನಿಂದು ಹಸರಂಗಾ 25ಕ್ಕೆ3).</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>