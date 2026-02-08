<p><strong>ಟಿಯಾನ್ಜಿನ್ (ಚೀನಾ), (ಪಿಟಿಐ)</strong>: ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಏಷ್ಯನ್ ಒಳಾಂಗಣ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪುರುಷರ ಹೆಪ್ಟಥ್ಲಾನ್ ಸ್ವರ್ಣ ಕೊರಳಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಈ ಚಿನ್ನ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಪದಕಗಳೊಡನೆ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿತು.</p>.<p>ಭಾರತದ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು. ಚೀನಾ 10 ಚಿನ್ನ, 11 ಬೆಳ್ಳಿ, 13 ಕಂಚು ಸೇರಿ 34 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ತೇಜಸ್ವಿನ್ 5993 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಲೆಹಾಕಿ, 2021ರಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಒಳಾಂಗಣ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ (5640) ಸುಧಾರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪೂಜಾ (ಹೈಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ), ತಜಿಂದರ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ತೂರ್ (ಶಾಟ್ಪಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ), ಆ್ಯನ್ಸಿ ಸೋಜನ್ (ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚು) ಭಾನುವಾರ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಇತರರು. ಕೂಟದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ಪುರುಷರ ಹೈಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ್ ರಾಮ್ ಜ್ಯೋತಿ ಶಂಕರ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಶಂಕರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಮೇಲುಗೈ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಟ್ಪಟ್ನಲ್ಲಿ ತೂರ್ ಗುಂಡನ್ನು 20.05 ಮೀ. ದೂರಕ್ಕೆಸೆದರು. ಇದು ಅವರ ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಥ್ರೊ ಎನಿಸಿತು. ಚೀನಾದ ಚೆಂಗ್ಯು ಚೆನ್ 20.07 ಮೀ. ದೂರ ಎಸೆದು ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ಹೈಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ 1.87 ಮೀ. ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು ಎರಡನೆ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಆ್ಯನ್ಸಿ ಸೋಜನ್ ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ 6.21 ಮೀ. ದೂರ ಜಿಗಿದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಯುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಶಾನವಾಝ್ ಖಾನ್ ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ಪದಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>