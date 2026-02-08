ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್: 9 ಚಿನ್ನ ಬಾಚಿದ ಭಾರತ

<p><strong>ಲಾ ನುಸಿಯಾ (ಸ್ಪೇನ್):</strong> ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಲವ್ಲಿನಾ ಬೋರ್ಗೊಹೈನ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಯುವ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರುಂಧತಿ ಚೌಧರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪಟುಗಳು ಬಾಕ್ಸಾಮ್ ಎಲೈಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಏಳು ಫೈನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದರು. 54 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ ಇದ್ದರು. ಭಾರತ ಒಟ್ಟು 9 ಚಿನ್ನ, ಮೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಏಳು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಟೂರ್ನಿಯ ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡ ಎನಿಸಿತು.</p>.<p>ಬಾಕ್ಸಾಮ್ ಎಲೀಟ್ 2026 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 20 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ 200 ಮಂದಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ‘ಈ ಸಾಧನೆಯು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಭಾರತ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಂಜು ರಾಣಿ (48 ಕೆ.ಜಿ), ನೀತು (51 ಕೆ.ಜಿ) ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ಪೇನ್ನ ಮಾರ್ತಾ ಲೋಪೆಝ್ ಮತ್ತು ನೋಲಿಯಾ ಗುಟಿರೆಝ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. 54 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂನಮ್, ಸ್ವದೇಶದ ಪ್ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಿಯಾ (60 ಕೆ.ಜಿ) ಮತ್ತು ಅರುಂಧತಿ (70 ಕೆ.ಜಿ) ಅವರು ಉಕ್ರೇನಿನ ಎದುರಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ 5:0 ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಲವ್ಲೀನಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮೇರಿ–ಕೇಟ್ ಸ್ಮಿತ್ ಎದುರು 4:1 ಗೆಲುವು ಪಡೆದರು. 80 ಕೆ.ಜಿ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನೈನಾ ಅವರು ಉಕ್ರೇನಿನ ರೈಸಾ ಪಿಸ್ಕುನ್ ಅವರನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ ನೀವಾ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ 60 ಕೆ.ಜಿ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್, ಕೆನಡಾದ ಕಿಯೊಮಾ–ಅಲಿ ಅಲ್ ಅಹಮದಿ ವಿರುದ್ಧ 3:2 ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆಕಾಶ್ (75 ಕೆ.ಜಿ) ಅವರು ತೀವ್ರ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಅಮನ್ ಕೊನ್ಸಬೆಕೊವ್ ಎದುರು ಗೆದ್ದು ಭಾರತದ ಪದಕಬೇಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿನ್ನ ಸೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೀಪಕ್ (70 ಕೆ.ಜಿ), ಅಂಕುಶ್ (80 ಕೆ.ಜಿ) ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದರು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಜಾಕಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಮಣಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>