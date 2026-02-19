ಎಲ್ಐಸಿ ಎಂಎಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಂಡ್ ಆರಂಭ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದ (ಎಲ್ಐಸಿ) ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಐಸಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲು ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಈಕ್ವಿಟಿ ಯೋಜನೆ ‘ಎಲ್ಐಸಿ ಎಂಎಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಂಡ್’ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಎನ್ಎಫ್ಒ (ನ್ಯೂ ಫಂಡ್ ಆಫರ್) ಫೆಬ್ರುವರಿ 20ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 6ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಮತ್ತೆ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಐಸಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎ.ಐ) ಕಂಪನಿಗಳು, ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಗಳು, ಇ–ವಾಣಜ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಫಂಡ್ ಇದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಕರಣ್ ದೋಷಿ ಮತ್ತು ಜೈಪ್ರಕಾಶ್ ತೋಷ್ನಿವಾಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ದೇಶದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಎ.ಐ ಅಳವಡಿಕೆಯವರೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಈ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಎಲ್ಐಸಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಕೆ. ಝಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>