ಮಲೇಷ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವೀಸಾ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ವೀಸಾ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 21 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರು ಈ ವರ್ಷ ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ಆಸಿಯಾನ್ ಮತ್ತಿತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವೀಸಾ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. ಮನೋಹರನ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾರತದಿಂದ 2025ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15.65 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ 2024ರಲ್ಲಿ 13.65 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. 2014ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ 14.6ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ 21 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಾರದಲ್ಲಿ 30 ವಿಮಾನಗಳು ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು, ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಸೇಲ್ಸ್ ಮಿಷನ್ 2026ʼ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಸರವಣ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ವೃದ್ಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>