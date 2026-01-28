ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಗೆ ₹3,879 ಕೋಟಿ ಲಾಭ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ₹3,879 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ₹3,727 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶೇ 4ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಬುಧವಾರ ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ವರಮಾನವು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹38,764 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹49,904 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ 4.66 ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿ 5.64 ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳು ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನ ಮಾರಾಟವಾದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟು 6.67 ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 1.03 ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳು ರಫ್ತಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ 17.46 ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. </p>