ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆಂಜ್ ‘ವಿವಾ ಸ್ಟಾರ್’ ಮಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಜರ್ಮನಿ ಮೂಲದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆಂಜ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಐಷಾರಾಮಿ ಮಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ 'ವಿವಾ ಸ್ಟಾರ್'ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆಂಜ್ನ 'ಮೇಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಂಜ್' ಮತ್ತು 'ಮೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಐಕಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಕ್ಸುರಿ' ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ನಗರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆಂಜ್ನ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಂಪನಿಯು ಮರ್ಸಿಡೀಸ್– ಮೇಬ್ಯಾಕ್ ಜಿಎಲ್ಎಸ್ 600 ಎಸ್ಯುವಿ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್ ಷೋ ರೂಮ್ ಬೆಲೆ ₹2.75 ಕೋಟಿ. ಅಮೆರಿಕದ ಹೊರಗೆ ಈ ಎಸ್ಯುವಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಆಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹೊಸ ಡೀಲರ್ ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆಂಜ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಸಂತೋಷ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹಾಗೂ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆಂಜ್ ವಿವಾ ಸ್ಟಾರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಸಾದ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>