ಗುರುವಾರ, 1 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್‌ | ಕೆವೈವಿ ‌ಇನ್ನಿಲ್ಲ: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 1 ಜನವರಿ 2026, 16:03 IST
Last Updated : 1 ಜನವರಿ 2026, 16:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
NHAIFast Tag

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT