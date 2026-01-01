ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್‌ | ಕೆವೈವಿ ‌ಇನ್ನಿಲ್ಲ: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಹೊಸ ಕಾರು, ಜೀಪ್, ವ್ಯಾನ್ಗಳ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ ‘ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ’ (ಕೆವೈವಿ) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಫೆಬ್ರುವರಿ 1ರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್ಎಚ್ಎಐ) ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ನಂತರ ಎದುರಿಸುವ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಎಚ್ಎಐ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳಿಗೆ ಕೆವೈವಿ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ತಪ್ಪಾದ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಿತರಣೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆವೈವಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>