ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಇಳಿಸಿದ ಎನ್‌ಐಎಫ್‌ಟಿ: ಕೇಂದ್ರ ಜವಳಿ ಸಚಿವಾಲಯ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:31 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:31 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
exam

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT