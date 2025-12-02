ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಡಿಐ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪ್ರಸ್ತಾವವಿಲ್ಲ: ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:16 IST
Last Updated : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:16 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
FDICommerce
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT