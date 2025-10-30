ಒರ್ಕ್ಲಾ ಐಪಿಒ: ಅಷ್ಟೂ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಎಂಟಿಆರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಒರ್ಕ್ಲಾ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಿರುವ ಅಷ್ಟೂ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಬಿಡ್ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಸಂಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಒರ್ಕ್ಲಾ ಒಡೆತನದ ಎಂಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದ ಪ್ರತಿ 10 ಕುಟುಂಬಗಳ ಪೈಕಿ 9 ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಒರ್ಕ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯು ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು ₹500 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ₹1,667 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಐಪಿಒಗೆ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಡೆಯ ದಿನ. ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹695–730ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>