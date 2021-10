ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು?

ನವದೆಹಲಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ₹ 25 ಪೈಸೆ ಮತ್ತು ₹ 30 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್‌ಐ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಇಂಧನ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯು ಈವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ ₹102.64 ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ₹ 108.67ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

Petrol, diesel prices hiked again; Rs 102.64/ltr (up Rs 0.25) & Rs 91.07/ltr (up Rs 0.30) in Delhi; Rs 108.67 (up Rs 0.24) & Rs 98.80/ltr (up Rs 0.32) in Mumbai, respectively pic.twitter.com/G62zYHIpHu

