ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 26 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ ಮೌಲ್ಯ: ಪೀಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> 2026ರಿಂದ 2047ರ ನಡುವೆ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಂದಾಜು 26 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು (₹2,358 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಅಂದಾಜು ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪೀಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬಗೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಂಥದ್ದು, ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲು ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ (ಜಿಇಸಿ) ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿಸುವ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ನಾವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಶಕ್ತಿವಂತನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಇಂತಹ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪಾಲುದಾರ ಆಗುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುವುದು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಂದು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತವನ್ನು 2027–28ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೂರನೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿಸುವ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು. ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಜಗತ್ತು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು ಹೊಂದಿರುವ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಭಾರತವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ 39 ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಭಾರತವು ಈಗ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತುಕತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೇಶದ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿ, ದೇಶದ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ದೇಶದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಎಫ್ಟಿಎಗಳು ಜವಳಿ, ಪಾದರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>