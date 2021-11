ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬಲವಾದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬಲವಾದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ–ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಿಟೇಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಏಕೀಕೃತ ಒಂಬುಡ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಯೋಜನೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ರಿಟೇಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್‌ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್‌ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾಧ್ಯಮ ದೊರೆತಂತಾಗಿದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐಯ ಏಕೀಕೃತ ಒಂಬುಡ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಯೋಜನೆಯು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪ ಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಆರ್‌ಬಿಐ ರಿಟೇಲ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟ್‌ ಹಾಗೂ ಏಕೀಕೃತ ಒಂಬುಡ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಯೋಜನೆಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿವೆ. ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಿವೆಯಲ್ಲದೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿರಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಪಿಎಯನ್ನು (ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ವಸೂಲಾಗದ ಸಾಲ) ಪಾರದರ್ಶಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

The two schemes- the RBI Retail Direct Scheme and the Reserve Bank- Integrated Ombudsman Scheme- launched today will expand the scope of investment in the country and make access to capital markets easier and more secure for investors: Prime Minister Narendra Modi

