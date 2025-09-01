<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ₹2,000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ಒಟ್ಟು ₹5,956 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳು ಈಗಲೂ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಆರ್ಬಿಐ ಈ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು 2023ರ ಮೇ 19ರಿಂದ ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನೋಟುಗಳು ಅಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ.</p>.<p class="title">2023ರ ಮೇ 19ರಂದು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಈ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ₹3.56 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಈವರೆಗೆ ₹2,000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ 98.33ರಷ್ಟು ನೋಟುಗಳು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿವೆ.</p>.<p class="title">ಈ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರ್ಬಿಐನ 19 ಕಚೇರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>