‘ಮನ್ನಾ’ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಖರೀದಿಸಿದ ರಿಲಯನ್ಸ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ ವಿಭಾಗ 'ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (ಆರ್ಸಿಪಿಎಲ್) ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಕಂಪನಿ 'ಸದರ್ನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫುಡ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್'ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಸದರ್ನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫುಡ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ 'ಮನ್ನಾ' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸ್ವಾಧೀನದ ನಂತರ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಆಹಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆರ್ಸಿಪಿಎಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರು 'ಮನ್ನಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆರೋಗ್ಯ ಆಹಾರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಬಲವಾದ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>