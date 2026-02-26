<p><strong>ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ</strong>: ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎ.ಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎ.ಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಎ.ಐ ಆಧಾರಿತ ಫೋನ್ಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಹೊಂದಲಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಭಾವಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ಪುಲ್ಲನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿಯು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎ07 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಈಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹15 ಸಾವಿರ. ಬಳಕೆದಾರರ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಎ.ಐ ಆಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಈಗ ನಾವು ಎ.ಐ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಹಂತದ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒದಗಿಸಲಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಪುಲ್ಲನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಂಟರ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಶೇ 13ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>