ಷೇರುಪೇಟೆ ಮಾಹಿತಿ: ವಿವರ ಬಹಿರಂಗಕ್ಕೆ ಸೆಬಿ ಸೂಚನೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವರು ತಮ್ಮ ಸೆಬಿ ನೋಂದಣಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಸೆಬಿ) ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಷೇರು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು (ಎಎಂಸಿ), ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು, ಪರ್ಯಾಯ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿ (ಎಐಎಫ್), ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ ಆಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೆಬಿ ನೋಂದಾಯಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ನಿಯಮ ಮೇ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.</p>