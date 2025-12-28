ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ: 2 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ; ಒಟ್ಟು ₹44,700 ಕೋಟಿ ನಿಗದಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಹಡಗುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬಂದರು, ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಜಲಮಾರ್ಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹44,700 ಕೋಟಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಯೋಜನೆ (ಎಸ್ಬಿಎಫ್ಎಎಸ್) ಮತ್ತು ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್ಬಿಡಿಎಸ್) ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.</p>.<p>ಎಸ್ಬಿಎಫ್ಎಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹24,737 ಕೋಟಿಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶೇ 15ರಿಂದ ಶೇ 25ರವರೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಬಿಡಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯು ₹19,989 ಕೋಟಿ ಗಾತ್ರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾದ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಚೌಕಟ್ಟೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ನೀಡಲಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಂದರು ಸಚಿವ ಸರ್ವಾನಂದ ಸೊನೊವಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅಂಶವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕುವ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಆ ಹಡಗಿನ ಗುಜರಿ ಬೆಲೆಯ ಶೇಕಡ 40ರಷ್ಟನ್ನು ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಬಿಎಫ್ಎಎಸ್ ಮೂಲಕ ₹96 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಹಡಗುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯೋಜನೆಯು ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿನ ಹೊಸ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಘಟಕಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೂಡ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>