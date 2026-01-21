ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್‌ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮೇಳ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಜನವರಿ 26ರವರೆಗೆ ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್ನ ಫುಲ್ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್’ ಮಾರಾಟ ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಲವು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್’ಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>₹749ಕ್ಕೆ 5 ಕೆ.ಜಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು 2.73 ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಈ ಮಾರಾಟ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಿಸ್ಕತ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ 1 ಬಿಸ್ಕತ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>