ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಏರಿಸಿದ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್

‌ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಂದಾಜನ್ನು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಶೇ 6.9ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

The World Bank has revised its 2022-23 GDP forecast upward to 6.9% from 6.5% due to robust economic activities in India, says World Bank. pic.twitter.com/1vZL8qiw0j

— ANI (@ANI) December 6, 2022