ಟಿವಿಎಸ್‌ ಲಾಭ ಶೇ 42ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟರ್ ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು ಶೇಕಡ 42ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹832 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ₹588 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಕಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವರಮಾನವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ₹11,197 ಕೋಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ₹14,051 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಂಪನಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಆಗಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ₹10,332 ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಈ ಬಾರಿ ₹12,801 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 23ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15.07 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. </p>